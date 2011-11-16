Власенко: Янукович обдурив ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обдурив ЄС, давши команду парламенту не декриміналізувати статтю 365 Кримінального кодексу, за якою екс-прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО засуджено до семи років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам біля Київського СІЗО заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО: «Стало абсолютно очевидним, що Президент ЯНУКОВИЧ все-таки обдурив керівництво ЄС і дав команду не голосувати за декриміналізацію «статті ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що захист екс-прем’єра завжди відстоював позицію, що Ю.ТИМОШЕНКО не скоювала злочину, а тому декриміналізація - «це був юридичний вихід із тої політичної ситуації, в яку себе загнала влада, і не більше того».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України не підтримала поправку до президентського законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» про вилучення з Кримінального кодексу статті 365 (перевищення влади або службових повноважень), за якою колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО засуджено до семи років позбавлення волі. За цю поправку проголосували лише 157 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.