ЗМІ: Янукович заявами про Тимошенко хоче виграти час

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ніколи не хотів звільнення екс-прем‘єра Юлії ТИМОШЕНКО, а своїми заявами про необхідність декриміналізації статті, за якою її було засуджено, хотів лише виграти час для завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-портал польського телеканалу новин TVN24, який визначив «темою дня» відмову Верховної Ради підтримати поправку до президентського законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» про вилучення із Кримінального кодексу статті 365 (перевищення влади або службових повноважень), за якою Ю.ТИМОШЕНКО засуджена до семи років позбавлення волі.

Журналісти телеканалу зазначають, що Партія регіонів відмовилася підтримати декриміналізацію, яку В.ЯНУКОВИЧ неодноразово обіцяв європейським політикам провести через парламент.

"Тепер треба очікувати, що ЯНУКОВИЧ буде підкреслювати, що це суверенне рішення парламенту і депутатів його партії. Що він не може натискати", - відзначає TVN24.

"Водночас не є жодною таємницею, що незалежність прокуратури, судів та, звичайно, депутатів від Партії регіонів існує лише на папері", - вважають польські журналісти.

Телеканал нагадує, що В.ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради законопроект про декриміналізацію практично одразу після того, як на початку жовтня Ю.ТИМОШЕНКО було засуджено до позбавлення волі. "Тоді, однак, почалася дивна гра. З однієї сторони, ЯНУКОВИЧ запевняв, що закон буде змінений, а з іншої, його партія саботувала законотворчу роботу", - зауважили журналісти.

TVN24, яка посилається на матеріали польского інформаційного агентства РАР, пояснює таку поведінку В.ЯНУКОВИЧА його бажанням завершити переговори з Євросоюзом.