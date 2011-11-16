23-річна дочка Джарти дослужилася до заступника начальника обласної митниці

23-річна дочка покійного прем`єр-міністра Криму Василя Джарти Ольга працює на посаді заступника начальника Київської обласної митниці.

Ця інформація розміщена на офіційному сайті Київської облдержадміністрації, передає сайт «Крим.Коментарі».

Безпосередній керівник Ольги Джарти - начальник митниці Володимир Григор`єв - відмовився коментувати її призначення, а також озвучити дату, коли у нього з`явився vip-заступник.

«Дзвоніть в центральний апарат. Коментарі з цього приводу ми не маємо права давати», - передала його слова секретар.

У свою чергу перший заступник начальника митниці Сергій Наумов підтвердив, що Джарти працює заступником начальника митниці і «є учасником нарад», проте з якого часу обіймає цю посаду, відповісти важко. «Навіщо вам ця інформація потрібна? Я не кадрова служба, я не знаю, з якого періоду вона працює. Повірте, таку інформацію я в голові не тримаю, вона мені ні до чого», - сказав він.

Робочий телефон самої Джарти з 13.00 до 15.00 не відповідав. «Вона, напевно, вийшла», - припустила секретар в приймальні митниці.

Як повідомляв сайт «Крим.Коментарі», старша сестра Ольги, 31-річна Вікторія Джарти також зробила запаморочливу кар`єру. У 2008 році вона була призначена на посаду судді Господарського суду Донецької області строком на п`ять років відповідним Указом президента. 8 квітня 2010 була переведена на посаду судді Господарського суду Києва, а в травні 2011 року стала заступником голови Госпсуду Києва.

Нагадаємо, ім`я Ольги Джарти засвітилося у скандальному ДТП. За версією «Сегодня», у Bentley, який протаранив 8 авто на Хрещатику ввечері в четвер, сиділа саме вона. Брюнетку, схожу на 23-річну дочку покійного прем`єр-міністра Криму Василя Джарти, видно на аматорському відео, коли вона залишає Bentley Continental з крутими номерами (7777). Жінку відвезли з місця аварії ще до приїзду міліції на «Мерседесі».