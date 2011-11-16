Томенка обурює реклама горілки «Українка»

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що влада підіграє неправильному туристичному образу України у світі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав в ефірі «5 каналу», говорячи про стратегію розвитку туризму в Україні

За словами М.ТОМЕНКА, влада так і не змогла переламати загальну тенденцію сприйняття України у світі. Більше того, за його словами, до традиційно негативного іміджу, пов’язаного із соціально-економічними та політичними негараздами, судовими процесами проти опозиції тощо, додалися нові нюанси.

«На жаль, прямо чи опосередковано влада підігрує неадекватному образу України, до якого додаються дві характеристики: характеристика держави з можливістю будь-коли дешево купити спиртне і з дуже «демократичними» жінками», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що про це говорять і очільники держави, презентуючи Україну, цим зловживають і безліч ЗМІ. Як приклад М.ТОМЕНКО назвав незаконне (розміщене з порушенням закону про рекламу) рекламування горілки «Українка», яке, на думку політика, є не лише незаконним, а й аморальним, оскільки, крім використання слова «українка», в рекламі горілки використовують образ української жінки, одягненої в національний одяг. Віце-спікер зауважив, що важко собі уявити, щоб у цивілізованій країні на «головному» каналі рекламувався горілчаний напій з назвою, наприклад, «француженка», «італійка» чи «американка».

М.ТОМЕНКО переконаний, що для того, щоб бути цивілізованої країною у туристичному сенсі, потрібно повністю змінити акценти туристичного просування України, якими повинні стати історичні, архітектурні, природні принади та комфорт, безпечність і якість послуг для середньостатистичного туриста з України та з-за кордону.