Слідом за Донецьком і Харковом чорнобильці захопили ПФ у Львові

Сьогодні близько 100 представників Львівського обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» захопили приміщення регіонального Управління Пенсійного фонду України у Львові і оголосили акцію протесту в зв’язку з невиплатою пенсій і невиконанням судових рішень з їх нарахування.

Про це повідомила УНІАН голова Львівського обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина БУРЕНОК.

Як зазначила В.БУРЕНОК, до них на даний час приєднуються представники районних організацій, а також очікується, що приєднаються афганці. Учасники акції протесту передали керівництву регіонального Управління ПФУ свої вимоги про виплату їм пенсій у розмірах, передбачених законодавством та відповідно до рішень судів.

«Ми хочемо отримати гарантію, що будуть виплачені заборгованості на підставі рішення судів і виплачені пенсії у повному обсязі. Ми готові після сьогоднішньої попереджувальної акції від завтрашнього дня вдатися до безстрокових акцій з оголошенням голодування. Ми готові голодувати в приміщенні Пенсійного фонду, ніж голодувати вдома, не маючи грошей на прожиття», - зазначила В.БУРЕНОК.

Вона також поінформувала, що сьогодні чорнобильці не мають наміру залишатися в приміщенні управління ПФУ і очікують на реакцію представників влади. Проте вже завтра вранці вони прийдуть сюди за відповіддю, і готові розпочати безстрокову акцію протесту, до якої вдалися чорнобильці у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2011 року судами України ухвалено рішення про стягнення з органів Пенсійного фонду коштів на користь 2,5 млн. пенсіонерів, зокрема, чорнобильців і дітей війни. Усього за 10 місяців з рахунків ПФУ стягнуто за рішеннями судів 5,9 млрд. грн.