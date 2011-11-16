Експерт: Попов робить багато правильних речей

Сьогодні виповнюється рівно рік, як Президент України Віктор Янукович звільнив мера Києва Леоніда Черновецького з посади голови Київської міської державної адміністрації та призначив на цю посаду Олександра Попова.

Коментуючи річницю перебування Олександра Попова на посаді голови КМДА, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко відзначив, що з моменту призначення Олександра Попова в Києві стало набагато більше порядку, менше PR – заходів, менше політичної напруги, скандалів, як це було за часів Леоніда Черновецького.

"Стало більше прагматичної роботи. Попов виступає як господарник і акцент зроблений на оновленні інфраструктури: всі ті проекти - мости, розв`язки, метро міська електричка - це треба місту і це треба робити не лише в контексті Євро-2012. Це відповідає потребам киян і розвитку столиці. Це безумовний плюс.

Плюс полягає також в тому, що все ж намагаються здолати негативні наслідки і розібратися з корупційними схемами Черновецького і його команди. Але є питання - до кінця розбиратимуться і чи є взагалі можливість розібратися із зловживаннями команди нинішнього мера? Рух в цьому напрямі є, але він не такий системний і прямий, як на це багато хто сподівався", - цитує політолога УНІАН-Київ.

Фесенко вважає, що Попов як керівник державної адміністрації робить багато правильних речей. Але все таки є певні мінуси для нього, які пов`язані з обмеженням його легітимності через двоїстість структури київської влади.

Проблемою для нинішнього глави КМДА експерт вважає те, що йому так чи інакше доведеться вирішувати питання своєї участі у виборах. "Рейтинг його росте, цей персональний показник вищий, ніж у цілому в Партії регіонів в Києві, і у Попова є безумовні шанси поборотися за пост мера. Але як це відбуватиметься за умови безумовного фаворита серед киян, яким є Віталій Кличко? Якщо вони порозуміються, тоді доведеться вирішувати питання майбутньої структури і конфігурації київської влади. Якщо вони між собою конкуруватимуть, між ними буде жорстка боротьба, і тоді Попову доведеться, враховуючи низький рейтинг Партії регіонів в Києві, вирішувати питання, в якому статусі йому йти на вибори і на кого спиратися під час виборчої кампанії", - сказав Фесенко.