Регіоналів закидали яйцями у Хмельницькому

У Хмельницькому підприємці закидали яйцями активістів Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався під час регіонального мітингу підприємців на площі біля будівлі Хмельницької облдержадміністрації. Паралельно на майдані свою акцію на захист влади проводить Партія регіонів. У даний час на площі зібралось близько 4 тис. осіб.

Активісти Партії регіонів зайняли позиції біля входу до ОДА і чекають виходу губернатора Василя ЯДУХИ. Від підприємців їх відділяє кордон міліції. «Регіонали» скандують: «Наталя, віддай гроші шахтарям!» і «Наталю - до Юлі!». (Сьогодні у Хмельницькому перебуває народний депутат від БЮТ, голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА - УНІАН).

Мітинг підприємців продовжується, але вони більше зосередили свою увагу на активістах Партії регіонів та вступають з ними у словесні суперечки і кидають яйця, вигукуючи «Ганьба!».