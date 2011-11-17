БЮТ визначиться щодо виборчого закону після 12.00

Фракція «БЮТ-Батьківщина» остаточно визначиться з голосуванням щодо закону про на спільному з фракцією НУ-НС засіданні політрад, яке відбудеться о 12.00.

Про це повідомив перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН за підсумками засідання Тимчасової спеціальної комісії з доопрацювання виборчого законопроекту, поінформували УНІАН у прес-службі партія «Батьківщина».

За його словами, якщо до цього часу представники провладних фракцій не нададуть відповіді на ключові питання закону про вибори: система, участь блоків і прохідний бар`єр, «опозиція не буде освячувати своєю присутністю цей законопроект».

У свою чергу член ТСК Сергій ПОДГОРНИЙ повідомив, що Венеціанська комісія у своїх рекомендаціях щодо законопроекту про вибори поставила три головні питання, які мають бути ухвалені консенсусом, зокрема, питання виборчої системи, участі блоків та питання бар`єру.

«Ці питання були викладені у частині «політичні питаннях» наших вимог: 1 - змішана система 70% на 30%, при якій 300 народних депутатів обираються за пропорційною системою, а 150 - за мажоритарною; 2 - забезпечення участі виборчих блоків; 3 - зниження прохідного бар`єру на 1% від того, який є у проекті для партій і блоків. На жаль, на ці три фундаментальні питання відповіді ми на сьогодні не отримали», - повідомив С.ПОДГОРНИЙ.

Саме тому, за його словами, представники «БЮТ-Батьківщини» просили сьогодні оголосити перерву у роботі комісії до 12-ї години 17 листопада для того, щоб на рівні кожної фракції погодити ці головні позиції.

«Однак представники провладної більшості у ТСК відмовляються як оголошувати перерву, так і надавати відповідь на головні питання, і тому фракція «БЮТ-Батьківщина» не буде освячувати той проект, який завтра буде вноситись у зал», - повідомив депутат.

Водночас член ТСК Сергій САС також повідомив, що робоча група, яка була створена для підготовки законопроекту, так само не розглядала ці три головні позиції за участю представників міжнародних інституцій, «і на цьому наголошує Венеціанська комісія у своєму висновку».

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ учора сказав, що парламентська більшість готова врахувати 80% пропозицій опозиції до виборчого законопроекту, якщо фракції НУ-НС і «БЮТ-Батьківщина» голосуватимуть за нього.

Водночас він заявив, що є низка явно політичних пропозицій, які потребують голосування у сесійній залі.

За його словами, неприйнятною є пропозиція про те, що 150 народних депутатів повинні обиратися за мажоритарною системою, а 300 - за партійними списками. «Така система ніким не підтримується, і це збиткова система виборів», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

Тим часом, додав він, фракція ПР, зокрема, готова підтримати пропозицію про участь блоків у виборах. Утім, ця підтримка буде лише в тому випадку, якщо опозиційні фракції голосуватимуть за законопроект, сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, в іншому випадку фракція ПР домовлятиметься з тими фракціями в парламенті, які виступають проти участі блоків у виборах, щоб вони підтримали законопроект.

О.ЄФРЕМОВ також підкреслив, що можливі і домовленості про прохідний бар`єр у бік його зменшення. О.ЄФРЕМОВ підкреслює, що опозиція повинна чітко визначитися, чи готова вона до серйозних переговорів і до того, щоб брати участь у голосуванні.