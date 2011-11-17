Азаров знайшов ще один привід всипати Табачнику

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив критику на адресу керівництва Міністерства освіти за недостатню увагу до підготовки висококласних фахівців у сфері IT-технологій.

Як передає кореспондент УНІАН, критика була висловлена М.АЗАРОВИМ під час виступу на міжнародному науковому конгресі з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і інформаційного суспільства в Україні.

Кажучи про важливість підготовки висококласних фахівців у цій сфері, М.АЗАРОВ вирішив поцікавитися думкою з цього питання у представників керівництва Міністерства освіти і науки, молоді і спорту. Проте таких в залі не виявилося, що і викликало критику з боку прем`єр-міністра.

«Черговий привід міністру всипати за його «увагу» до розвитку цієї галузі», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він відзначив, що знайдуться способи пояснити важливість підготовки висококласних фахівців у сфері IT-технологій керівництву Міністерства освіти. «Присутні вони чи не присутні, цю вимогу донести (зможемо – УНІАН) до їх, як би м`якше сказати, черепних коробок», - сказав М.АЗАРОВ. Він відзначив, що щороку в Україні випускається 10-15 тис. фахівців у сфері IT-технологій, проте високу кваліфікацію мають лише 10-15% з них.