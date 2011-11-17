Янукович висловив співчуття Богатирьовій
11:41, 17 листопада 2011Політика
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У зв’язку зі смертю матері
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття секретарю Ради національної безпеки і оборони Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ у зв’язку зі смертю її матері.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
«Прийміть мої щирі співчуття у зв`язку з непоправною втратою – смертю Вашої матері Ганни Марківни. Залишаючись невтомною трудівницею, доброю і чуйною, вона не шкодувала сил і здоров`я, аби виховати своїх дітей справжніми людьми. Поділяю горе Вашої сім`ї і разом з Вами схиляю голову в глибокій скорботі», – йдеться у співчутті.
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