Янукович висловив співчуття Богатирьовій

11:41, 17 листопада 2011
Політика
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У зв’язку зі смертю матері

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття секретарю Ради національної безпеки і оборони Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ у зв’язку зі смертю її матері.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Прийміть мої щирі співчуття у зв`язку з непоправною втратою – смертю Вашої матері Ганни Марківни. Залишаючись невтомною трудівницею, доброю і чуйною, вона не шкодувала сил і здоров`я, аби виховати своїх дітей справжніми людьми. Поділяю горе Вашої сім`ї і разом з Вами схиляю голову в глибокій скорботі», – йдеться у співчутті.

 

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