Попов зустрівся з мером Кіото

Голова Київської міської державної адміністрації зустрівся з мером Кіото Дайсаку Кадокавою. Як повідомляє прес-служба КМДА, звертаючись до присутніх, Олександр Попов висловив переконання, що сорокарічна дружба та побратимські стосунки між Києвом та Кіото надалі зміцнюватимуться. Також він нагадав, що під час вересневого візиту мера Кіото до Києва була закладена алея сакур.

«Ця традиція мала продовження. У Києві на честь дружби між нашими містами висаджено ще 80 сакур», – сказав Олександр Попов.

Голова КМДА вручив Дайсаку Кадокаві традиційну українську вишиванку та зауважив, що на мешканців Кіото незабаром чекає виступ київських творчих колективів.

«У вересні кияни познайомилися з японською культурою під час виступів творчих колективів з Кіото у Києві. Зараз українські колективи та виконавці мають честь представити свої роботи у Кіото. Переконаний, що такі культурні обміни між нашими містами мають стати постійними, адже і Київ, і Кіото багаті на таланти», – наголосив Олександр Попов.

Крім того, голова Київської міської державної адміністрації відвідав балетну школу Терада, яка набула всесвітнього визнання завдяки тісній співпраці з Київським хореографічним училищем. Протягом тривалого періоду щороку випускники школи Терада вдосконалюють свої хореографічні навички та проходять майстер-класи у київських викладачів.

Учні школи привітали Олександра Попова виконанням українського народного танцю «Гопак» спільно з ансамблем народного танцю Берегиня, який приїхав до Кіото в рамках культурного обміну.