Ляшко у ВР нюхав і цілував землю

Народний депутат України Олег ЛЯШКО (позафракційний) на засіданні парламенту виступив проти продажу землі.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду законопроектів про ринок земель автором одного з яких є Олег ЛЯШКО, він вийшов до трибуни з торбинкою, в якій була земля.

Поставив торбинку на трибуну, взяв жменю землі і, звертаючись до міністра аграрної політики та продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА, сказав: «Пане міністре, коли Ви в останнє босими ногами ходили по цій землі, коли Ви в останнє нюхали її (при цьому О.ЛЯШКО понюхав землю – УНІАН), коли Ви в останнє цілували її (при цьому він поцілував землю в долонях – УНІАН), ніколи».

Він наголосив, що якби міністр цінував українську землю, то ніколи б не пішов на те, щоб її продавати «за якісь пусті папірці».

За його словами, сьогодні йдеться про необхідність ринку землі через те, що «комусь із олігархів, які сьогодні при владі, захотілося мільярди покласти собі до кишені».

Він виступав на трибуні протягом 10 хвилин.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН після виступу О.ЛЯШКА зазначив, що однин з колишніх голів Аграрного комітету колись весь час говорив: «Село гине». При цьому не уточнив, про кого йдеться.

Він зазначив, після таких виступів складається враження, деякі народні депутати взагалі не розуміють, про що йдеться, і при цьому навіть не читали ті законопроекти, які самі вносять.

О.ЛЯШКО вніс законопроект «Про ринок земель». Ним передбачено, зокрема, що право власності на землю набувається виключно «шляхом запровадження особливого механізму продажу землі та надання її в оренду виключно громадянам України» (таке формулювання міститься в пояснювальній записці до законопроекту - УНІАН). Передбачено, що кошти від оренди землі мають надходити до Державного земельного фонду, який має бути створений.