Янукович: Україна заслуговує довіри

Україна працює на збільшення довіри з боку своїх партнерів, забезпечуючи і зберігаючи стабільне економічне зростання, сказав журналістам в Одесі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за його словами, «Україна заслуговує на довіру партнерів – вона сьогодні зберігає стабільне економічне зростання».

Відтак, наголосив він, збереження росту економіки залишається для влади надзвичайно важливим питанням. «Ми робимо все необхідне у цьому плані», – додав В.ЯНУКОВИЧ.

Україна, зауважив він, як і весь світ, нині переживає непрості часи – але владі вдається відновлювати зростання економіки та підвищувати соціальні виплати. Саме економічна стабільність у країні забезпечить покращення якості життя громадян, наголосив В.ЯНУКОВИЧ.