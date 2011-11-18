Експерт: «Північний потік» не обіцяє Європі нічого доброго

Газопровід «Північний потік» змінить акценти в українсько-російських відносинах і посилить монополізм «Газпрому» у Європі.

Таку думку експерти висловили в опитуванні Інституту Горшеніна, яке проводилося в рамках дослідної програми «Північний потік» у контексті європейського енергетичного ринку».

Міністр палива та енергетики опозиційного уряду Олександр ГУДИМА вважає, що «Північний потік» не обіцяє Європі нічого доброго, оскільки означає монополізм російського «Газпрому».

«Дуже суб`єктивні оцінки стосовно цих питань, і вони можуть бути різними. Якщо слухати МЕДВЕДЄВА (Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА) про відкриття потоку, якщо чекати його, російський, газпромівський прогноз щодо зростання економіки Євросоюзу на 20 років вперед, то нічого страшного не станеться. Збільшення споживання (газу) Європейським Союзом не приведе до істотного зменшення транзиту через Україну. Що це означає для Європи? Нічого доброго, тому що це є подальший монополізм російського «Газпрому». Саме тому вони (європейці) прийняли третій енергетичний пакет, щоб боротися з «Газпромом». Тобто, справа загалом у тому, скільки відсотків ринку матиме Росія – більше, ніж вона мала 5 років тому. Це означає, що для Європейського Союзу з погляду енергетичної безпеки це мінус. Для України це не означає великий мінус, якщо буде оптимістичний прогноз споживання енергоносіїв у Європі. Якщо ні, то, звичайно, через українську ГТС тектиме менше газу. Наскільки менше? Думаю, 10-15 млрд. упродовж п`яти років мінус з нашого балансу», - припускає експерт.

Президент компанії експертного консультування «Неокон» Михайло ХАЗІН вважає, що запуск «Північного потоку» позначиться на статусі України як газотранспортної держави.

«Раніше Україна була монополією, а зараз її немає. Це (запуск «Північного потоку») створює певні проблеми. Інша справа, що поки що «Північний потік» не може повністю закрити український газопровід, але якщо там зроблять ще одну нитку (газопроводу), то тоді закриє. Тут, звичайно, для України – проблеми. Для Росії ж навпаки – це добре», - вважає експерт.

На думку М.ХАЗІНА, «Північний потік» не вплине на відносини Російської Федерації з Європейським Союзом, чого, проте, не можна сказати про її відносини з Україною.

«Трохи змінить акценти, в рамках яких ці відносини виникають. Мені насправді здається, що це не так принципово. Звичайно, для України образливо, якщо вона втратить плату за транзит. Але, в деякому розумінні, це результат гострого конфлікту. Насправді, цього, думаю, можна було б уникнути, але зараз вже що говорити – тема вже закрита», - резюмував експерт.

Довідка УНІАН. 8 листопада в експлуатацію було введено першу нитку газопроводу «Північний потік». Газопровід на морській ділянці Виборг - Грайфсвальд завдовжки 1128 км. матиме дві паралельні гілки, розраховані на поставки 55 млрд. куб. м газу за рік. «Північним потоком» російський природний газ доставлятиметься безпосередньо німецьким і європейським споживачам.

Здача в експлуатацію другої гілки, яка збільшить удвічі пропускну спроможність «Північного потоку», планується наприкінці 2012 р.