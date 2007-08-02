Перший селянський блок іде на вибори. Прес-конференція в УНІАН с телетрансляцією

10-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Перший селянський блок іде на вибори: об’єднання аграрно-селянських партій в єдиний виборчий блок“.Учасники: голова Селянської партії України Олександр Яворський, голова Аграрної партії Михайло Зубець, голова Української селянської демократичної партії Валерій Вощевський, голова “Партії відродження села” Іван Томич, голова асоціації фермерів України Ярослав Кардаш (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.