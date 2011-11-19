ЄС ще чекає від України "чіткого сигналу"

Європейський Союз погодиться парафувати угоду про асоціацію з Україною на запланованому на 19 грудня саміті в Києві за умови, якщо українська влада надішле "чіткий сигнал про зміну тенденцій" у вирішенні питань, що найбільше непокоять європейських політиків.

Про це кореспонденту УНІАН заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Єжи ПОМЯНОВСЬКИЙ.

Заступник міністра зазначив, що польська влада, незважаючи на відмову українського парламенту цього тижня декриміналізувати статтю, за якою була засуджена екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, вважає за можливе і проведення грудневого саміту Україна-ЄС, і парафування на ньому угоди про асоціацію.

"Ми продовжуємо вірити, що це ще можливо", - сказав він.

Співрозмовник УНІАН не уточнив, що саме українська влада повинна зробити для того, аби саміт відбувся, а документ був парафованим, назвавши, серед позитивних сигналів ухвалення Верховною Радою нового закону про вибори.

"Маємо справу з політичною оцінкою. Це не умова, яку можна виписати на банер, якщо то, тоді то", - відзначив він.

"Різні європейські політики найвищого рівня різним чином формулюють цю червону лінію (умови парафування - УНІАН), але я би хотів від цього відійти, бо це не справа однієї червоної лінії, а справа тенденції", - наголосив заступник міністра закордонних справ Польщі.

Є.ПОМЯНОВСЬКИЙ сказав, що рішення про проведення саміту, котрий, за його словами, дійсно може бути відмінений навіть "в останній день", та парафування угоди про асоціацію ухвалюватимуть на найвищому політичному рівні Євросоюзу.

"Моє особисте відчуття, що досі шанс (на парафування угоди про асоціацію) є", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада України відмовилася декриміналізувати статтю Кримінального кодексу, за якою на початку жовтня до семи років позбавлення волі була засуджена Ю.ТИМОШЕНКО, що мало забезпечити її звільнення та парафування договору про асоціацію між Україною та ЄС на грудневому саміті.

17 листопада у Міністерстві закордонних справ України заявили, що після успішного завершення переговорного процесу щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС практично не існує технічних перепон для переходу на новий етап двосторонніх відносин на засадах політичної асоціації та економічної інтеграції.

Сьогодні, 18 листопада, голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕРА заявив, що Європейський Союз не приймав рішення про скасування запланованого на 19 грудня саміту з Україною у Києві.