Екс-заступник генпрокурора США: Тимошенко у справі Лазаренка могла бути ким завгодно

У справі екс-прем`єра Павла Лазаренка Юлія Тимошенко мала статус "особи, яка брала участь у змові", свідка і потерпілої.

Про це повідомила колишній заступник генпрокурора США по округу Північна Каліфорнія Марта Берш в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ім`я пані Тимошенко, наскільки я пам`ятаю, вперше спливло під час нашого розслідування, коли ми отримали від швейцарських властей інформацію за запитом на екстрадицію Павла Лазаренка у Швейцарії. У той же час, приблизно, ми отримали інформацію, в якій містилося згадування імені пані Тимошенко, від української влади, яка в той час проводила своє розслідування у справі Лазаренка", - цитує Українська правда.

Берш уточнила, що у справі, що розслідується в США, Тимошенко "була згадана в обвинувальному висновку, як особа брала участь у змові, але якій не було висунуто звинувачення".

"Я вважала, що пані Тимошенко, можливо, була свідком тих правопорушень, в який звинувачувався пан Лазаренко. Крім того, вона могла бути і постраждалою в результаті шантажу пана Лазаренка", - додала екс-чиновник.

"У нас були докази, які ми представили в суді. Це і виписки з банківських рахунків, та відомості, які ми вважали достатніми для доказу махінацій з банківськими переказами, в яких брав участь і пан Лазаренко, і пані Тимошенко. Але цих доказів було недостатньо, і суд їх відхилив", - зазначила екс-заступник генпрокурора.

Відповідаючи на запитання, чи намагалося обвинувачення допитати Тимошенко у справі Лазаренка, Берш повідомила: "Так. Ми намагалися. Ми подали офіційний запит про правову допомогу в Генпрокуратуру. Пані Тимошенко викликалася до прокуратури для допиту. Ми приїхали в Україну. З`явилася і пані Тимошенко зі своїм адвокатом, але в той час вона відмовилася відповідати на наші запитання", - розповіла екс-чиновник.

"Ми не змогли отримати показань пані Тимошенко з питань, які нас цікавили", - додала Берш.

Екс-заступник генпрокурора уточнила, що адвокат Тимошенко "послався на конституційне положення, яке відповідає 5-й поправці до американської Конституції, а саме право зберігати мовчання".

Відповідаючи на запитання, чи можна оцінити рішення судді, як виправдувальний вирок для Тимошенко, вона зазначила, що так було б неправильно стверджувати, оскільки Тимошенко не звинувачувалася.

"Пункти звинувачення були відхилені щодо пана Лазаренка, пані Тимошенко не звинувачувалася в американському суді, тому можна вважати, що ця постанова звільняла від обвинувачення пана Лазаренка", - пояснила екс-чиновник.

Як відомо, 12 жовтня Служба безпеки України порушила щодо Тимошенко справу про борги корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ). Її обвинувачують у тому, що в 1990-х вона разом із тодішнім прем`єр-міністром Павлом Лазаренком переклала на державу борг своєї корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ на суму $405,5 млн.