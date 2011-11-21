Екс-посол США радить Україні поквапитися з рішенням про участь в ПРО

Колишній посол США в Україні, директор програми контролю за озброєннями Brookings Institution Стівен ПАЙФЕР закликає Україну поквапитись із ухваленням рішення щодо можливої участі в системі протиракетної оборони НАТО ПРО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ПАЙФЕР заявив під час відеоконференції на тему: «Україна і трансатлантична система ПРО: погляд з Вашингтона».

Екс-посол зазначив, що в першу чергу Україна сама має визначитись, чи хоче вона брати участь у цьому проекті. “Україна не заявила, що вона збирається робити”, – сказав С.ПАЙФЕР. Він додав, що при цьому НАТО навряд чи буде підштовхувати Україну до ухвалення якогось рішення.

Експерт також зазначив, що і Росія досі не має остаточної позиції стосовно цього проекту. За його словами, у такій ситуації для України – це гарна нагода знайти свої дивіденди з ймовірної участі у ПРО.

Разом з тим С.ПАЙФЕР наголосив, що Україні слід поспішити з ухваленням рішення. “Якщо Україна не поквапиться, то їй може не знайтися місця у цій архітектурі”, – зазначив екс-посол.