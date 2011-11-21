Майдан вже загородили - людей не пускають

У Києві Майдан Незалежності увесь загородили по периметру. Про це повідомляє кореспондент Gazeta.ua.

Площа навколо стели вся перегорожена парканом. Він починається одразу біля виходу з метро. Крім того, поряд чергують посилені наряди міліції. Правоохоронців зо два десятки.

Біля ТЦ "Глобус" стоять два авто з "Беркутом". Також є кілька патрульно-постових автомобілів.

Людей за огорожу не пускають. Приїжджим доводиться фотографуватися біля Головпоштамту.

На питання людей що тут буде, правоохоронці відповідають: "А що вам треба?".

Перехожі говорять між собою, що Майдан буде закритим до кінця листопада. Вони вважають, що це пов`язано з річницею Помаранчевої революції і що влада боїться.

Нагадаємо, Київський окружний адмінсуд задовольнив позов столичної мерії, заборонивши святкування Дня свободи на Майдані незалежності.