Майдан вже загородили - людей не пускають
Чергує "Беркут"
У Києві Майдан Незалежності увесь загородили по периметру. Про це повідомляє кореспондент Gazeta.ua.
Площа навколо стели вся перегорожена парканом. Він починається одразу біля виходу з метро. Крім того, поряд чергують посилені наряди міліції. Правоохоронців зо два десятки.
Біля ТЦ "Глобус" стоять два авто з "Беркутом". Також є кілька патрульно-постових автомобілів.
Людей за огорожу не пускають. Приїжджим доводиться фотографуватися біля Головпоштамту.
На питання людей що тут буде, правоохоронці відповідають: "А що вам треба?".
Перехожі говорять між собою, що Майдан буде закритим до кінця листопада. Вони вважають, що це пов`язано з річницею Помаранчевої революції і що влада боїться.
Нагадаємо, Київський окружний адмінсуд задовольнив позов столичної мерії, заборонивши святкування Дня свободи на Майдані незалежності.