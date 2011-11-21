Грузія: Медведєв визнав, що Росія почала війну

Влада Грузії вважає, що заяву Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про причини війни в серпні 2008 року можна розцінювати як визнання того, що військові дії тоді почала Росія, повідомляє Газета.Ru.

«Заява Президента Росії про причини грузино-російської війни важлива тим, що МЕДВЕДЄВ визнав не тільки те, що війну почала Росія, а й чому вона це зробила», – заявив голова парламенту Грузії Давид БАКРАДЗЕ.

Як повідомляв УНІАН, Президент Д.МЕДВЕДЄВ у понеділок на зустрічі з військовими у Владикавказі вперше назвав одним із наслідків війни з Грузією в 2008 році те, що ні Грузія, ні інші країни, проти вступу яких в НАТО виступала Росія, так і не були прийняті до альянсу.

«Якби в 2008 році ми здригнулися, була б уже інша геополітична розкладка, і ціла низка країн, які намагалися штучно затягти до Північноатлантичного альянсу, швидше за все, були б там», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Вони реально розраховували на абсолютно іншу відповідь - і політичну відповідь, яка, природно, була за керівництвом країни, за верховним головнокомандуючим, і військову відповідь. Вони щодо усіх цих відповідей прорахувалися. Це, насправді, залишиться в історії, що б там не говорили», - сказав на це Д.МЕДВЕДЄВ.