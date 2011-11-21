В Одесі пройшов мітинг «Україна проти Януковича»

Близько тисячі активістів опозиційних політичних партій на чолі з депутатами одеських обласного і міського рад провели сьогодні на площі перед будівлею Одеської облдержадміністрації акцію під гаслом «Україна проти Януковича».

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у мітингу взяли участь прихильники партій «Батьківщина», «Фронт Змін», «За Україну!», УДАР, Народного Руху України, ПРП, УНП та інших.

У руках маніфестанти тримали плакати і транспаранти з написами «Януковичу – нет!», «Янукович уходи с поста - не мучай народ!», «Ты лишаешь нас будущего!», «Вимагаємо знизити єдиний соціальний внесок підприємців до 18%», «Президент – вы враг народа Украины!», «Не даймо владі задушити газету «Чорноморські новини» та інші. Учасники акції, що розбили на площі 25 наметів, виступили на мітингу проти політичних репресій, переслідування силовиками та іншими відомствами підприємців, проти профанації економічних і політичних реформ, тиску на незалежні ЗМІ і заборони мітингів і зборів.

Як підкреслив депутат облради, лідер обласної організації партії «Фронт Змін» Володимир НЕМИРОВСЬКИЙ, на сьогодні вже 52 тисячі жителів Одеси і області поставили свої підписи під закликом відправити Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у відставку.

«Ми не можемо миритися зі свавіллям влади щодо підприємців, опозиційних сил, яка намагається всіляко залякати всіх, використовуючи міліцію, прокуратуру, різні силові структури, - відзначив В.НЕМИРОВСЬКИЙ. - Однак ми віримо, що вже через рік, після виборів, на які ми підемо об'єднаними силами, багато що зміниться. Нинішні можновладці, які ставлять за мету роз'єднати громадянські структури суспільства, не зуміють перетворити нас на своїх рабів. Вони вже засинають у страху і прокидаються у страху».

Виступаючи на мітингу, народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Леся ОРОБЕЦЬ відзначила, що «напередодні президентських виборів ЯНУКОВИЧ обіцяв змінити наше життя на краще. І декому з «регіоналів» таки його поліпшив, зокрема, серед спонсорів Партії регіонів мільярдерів стало у півтора рази більше. Зате кожний другий українець за останні півтора роки опинився за межею бідності».

«Нам обіцяли почути кожного, - підкреслила Л.ОРОБЕЦЬ, - а натомість – відгороджуються парканами і охороною. У Президента США немає стільки охоронців, як у ЯНУКОВИЧА. Обіцяли податкову реформу, а насправді загнали третину бізнес-структур «у тінь» або просто знищили. Податкові інспекції по суті перетворилися на своєрідний механізм відбирання бізнесу. Обіцяли медичну реформу і реформу освіти – закінчилося все закриттям лікарень і «оптимізацією шкіл».

Учасники мітингу вирішили продовжувати збір підписів у рамках громадської акції «Україна проти Януковича». Зібрані підписи громадян, як було заявлено, передадуть народним депутатам – представникам опозиції 1 грудня у Києві.