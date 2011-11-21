Янукович привітав нового голову Спілки письменників

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Віктора БАРАНОВА з обранням на посаду голови Спілки письменників України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Звертаючись до нового голови НСПУ, Президент зазначив: «Колеги по перу довірили Вам високу честь і велику відповідальність стати на чолі Спілки, яка відіграє значну роль не лише в захисті професійних інтересів вітчизняних майстрів слова, а й в громадському житті загалом».

В.ЯНУКОВИЧ побажав В.БАРАНОВУ здоров’я, успіху та нових цікавих починань.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада з'їзд НСПУ обрав головою Національної спілки письменників України В.БАРАНОВА.

За кандидатуру В.БАРАНОВА проголосував 171 делегат з'їзду НСПУ. За народного депутата від «БЮТ-Батьківщина» Володимира ЯВОРІВСЬКОГО, який очолював НСПУ протягом 10 років, - 144.

*** В.БАРАНОВ - український письменник. Секретар Національної спілки письменників України (1983), голова Київської міської організації НСПУ, головний редактор журналу "Київ".