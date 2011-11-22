11 лівоцентристських партій (список) готові об'єднатися

З'їзд - 17 грудня

17 грудня відбудеться об’єднавчий з’їзд одинадцяти партій лівоцентристського спрямування. Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Справедливість», керівники 11 партій лівоцентристського спрямування погодили Угоду про порядок об’єднання партій. Координаційна рада також визначила дату проведення об’єднавчого з’їзду партій - 17 грудня 2011 року. До координаційної ради керівників партій входять голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ, голова партії «Справедливість» Станіслав НІКОЛАЄНКО, голова Селянської партія України Зеновій ХОЛОДНЮК, голова партії «Народна влада» Йосип ВІНСЬКИЙ, голова партії Відродження села Дмитро ВОРОНІН, голова Всеукраїнської партії «Дітей війни» Валерій ІВАНЕНКО, голова Української селянської демократичної партії Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ, голова політичної партії «Всеукраїнський патріотичний Союз» Сергій ГАНЖА, голова політичної партії «Діти війни» Народна партія України» Василь ПАТЛАЧУК, голова партії «Соціалістична Україна» Володимир ГОШОВСЬКИЙ, голова політичної партії «Козацька Слава» Станіслав СЕЛІВАНОВ.

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