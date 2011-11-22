СТАРТУЄ ГРОМАДСЬКА АКЦІЯ ІЗ ВШАНУВАННЯ ПАМ`ЯТІ ГОЛОДОМОРУ

Ще не так давно про Голодомор в Україні не можна було згадувати.

Запитай своїх батьків, що чули вони про страшний голод 1932-1933 в часи своєї юності?

Дізнайся у батьків своїх батьків, чи могли вони відкрито пом`янути невинних жертв? Чи могли вони не боячись запалити свічку в пам`ять про загиблих?

Нам забороняли пам`ятати. Бо, пам`ятаючи, ми починаємо ставити запитання та шукати відповідь, а знайдена відповідь - вимагає дії.

Попри усі небезпеки, утиски та ризики, ми зберігали пам`ять: спочатку потайки, пошепки, але чимраз голосніше і відважніше.

Завдяки цьому сьогодні пам`ятати простіше. І діяти - також.

Якщо тобі байдуже, якщо ти полінуєшся прийти і запалити свічку пам`яті чи хоча б поставити її на своєму вікні - це буде мовчазна згода з тими, хто спочатку організував геноцид, а потім робив усе можливе, щоб витерти його з пам`яті, і тим самим - витерти з історії цілий народ.

Тоді нас міг врятувати хліб. Тепер нас врятує пам`ять.

Пам`ятай. Прийди. Постав свічку.

23 листопада: 15:00 — презентація виставки «Трагедія одного села: «Чорні жнива Масівеччини» (Національний меморіал жертв Голодомору, вул. Лаврська, 3)

Головною ідеєю виставки «Трагедія одного села: «Чорні жнива Масівеччини» є намагання відтворити на прикладі конкретних подій в історії одного села трагедію голодного мору.

24 листопада: 15:00 — урок пам’яті Голодомору в Україні (Національний меморіал жертв Голодомору, вул. Лаврська, 3)

«У них забрали життя. У тебе забирають пам’ять» Щоб цього не сталося, урок пам’яті для старшокласників проведе відомий дослідник Голодомору — Людмила Гриневич.

Захід пройде у Залі пам’яті.

25 листопада — поминальна акція Варта пам’яті (Національний меморіал жертв Голодомору, вул. Лаврська, 3)

У Залі пам’яті стартує поминальна акція Варта пам’яті. До акції запрошені представники п’яти християнських конфесій. Вони проведуть поминальні панахиди за померлими з голоду людьми, імена яких вдалося встановити за два роки функціонування музею при сприянні Українського інституту національної пам’яті. Це близько трьох тисяч імен.

Представники кожної конфесії проведуть поминальні акції почергово.

15:00 — 15:30 — УПЦ МП

15:30 — 16:00 — УРКЦ

16:00 — 16:30 — УПЦ КП

16:30 — 17:00 — УГКЦ

17:00 — 17:30 — УАПЦ

25 листопада: Молодіжна акція «Сопричастя» — 33 години без їжі на знак пам’яті за загиблими від Голодомору.

з 7:00 25 листопада 2011 року до 16:00 26 листопада 2011 року

Спілка української молоді в Україні у рамках відзначення роковин Голодомору ініціює проведення акції «Сопричастя» на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Великого Голоду та терору.

Нерідко ми згадуємо про сам факт голоду 1932—1933 років, про його призвідників, але не в стані осягнути жаху, перед яким вiч-на-вiч опинився пересічний українець, з хати якого вимели останню зернину, село якого оточене кільцем вартових, діти якого просять їсти... Аби зрозуміти — потрібно пережити, або, принаймні, спробувати це зробити. Саме це є одним iз завдань акції «Сопричастя», покликаної вшанувати пам’ять жертв Голодомору шляхом посту, молитви та доброї справи.

18:00 — всеукраїнська поминальна виставка обрядових хлібів «Печу, печу хлібчик…» (Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», вул. Івана Мазепи, 29)

Запрошуємо на Всеукраїнську поминальну виставку обрядових хлібів «Печу, печу хлібчик…». Пам’яті страчених голодомором 1932—33 років присвячується.

Близько 100 українських сіл з різних куточків України випечуть обрядові хліби, що будуть представлені на всеукраїнській поминальній виставці в Музеї Івана Гончара в пам’ять про мільйони страчених Голодомором людей, неоплаканих, непохованих, непом’янутих. У пам’ять про непрожиті життя, про ненароджених дітей, онуків та правнуків…

• відкриття виставки хлібів;

• поминальна панахида;

• акція «Засвіти свічку»;

• перегляд відео про Голодомор.

26 листопада 2011 р. о 14.00 біля ст. м. Арсенальна збір громадськості та початок скорботної ходи для поминальних заходів на території Національного музею «Меморіал пам`яті жертв Голодоморів в Україні».

Прохання до учасників ходи при можливості взяти з собою свічечку.

_________________________________________________________

14-00 - в Києві від метро Арсенальна розпочнеться скорботна хода пам`яті дітей, загиблих і ненароджених у `32-33 роках

14-30 - розпочнеться панахида біля Національного меморіалу жертв Голодомору

16.00 - ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ХВИЛИНА МОВЧАННЯ

_________________________________________________________

16.01 - ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА АКЦІЯ «ЗАПАЛИ СВІЧКУ ПАМ`ЯТІ»

Заходи на вшанування пам’яті жертв голодоморів з ініціативи та з участю громадськості в регіонах України:

Біла Церква 26 листопада:

9:30 — скорботна хода від пам’ятника Тараса Шевченка до меморіалу жертв Голодомору 1932—1933 років;

10:15 — жалобний мітинг та покладання квітів до підніжжя меморіалу;

11:15 — панахида на місці масових поховань;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання;

16:05 — поминальний подзвін у церквах.

Заходи із вшанування жертв Голодомору пройдуть в усіх районах і містах обласного підпорядкування Київщини.

Вінниця 26 листопада:

Панахиди в українських церквах за невинно вбитими у голодоморах;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання, акція «Запали свічку»;

17:00 — поминальна хода до пам’ятного знаку жертвам Голодомору;

18:00 — мітинг-реквієм з участю національно-демократичних партій та громадських організацій.

Донецьк 26 листопада:

15:00 — спільна панахида за невинно вбитими українських церков та скорботні заходи біля пам’ятника Т. Шевченку з участю громадськості;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку».

Житомир 23 листопада — круглий стіл у ЖОДТРК з участю представників обласного Громадського комітету вшанування пам’яті жертв Голодомору.

26 листопада:

15:00 — скорботна хода від Михайлівської церкви до пам’ятного знака жертвам Голодомору «Скорботний ангел»;

15:30 — жалобний мітинг;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку».

Запоріжжя 26 листопада:

11:00 — скорботна хода від Фестивальної площі до пам’ятного знака жертвам голодоморів і політичних репресій;

12:30 — панахида з участю священиків українських церков та мітинг-реквієм;

16:00 — акція «Запали свічку» та поминальні заходи в «Українській світлиці».

Івано-Франківськ 23 листопада — круглий стіл «Пам’ять страшного голоду: як подолати генетичний страх?» з участю відомих людей краю, лідерів молодіжних та громадських організацій, психологів, істориків, письменників, проводиться з ініціативи Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору.

26 листопада:

16:00 — віче-реквієм і панахида за невинно загиблими жертвами страшного голодомору на Вічевому майдані.

Кіровоград 26 листопада:

16:00 — скорботні заходи та акція «Запали свічку» біля пам’ятного знака жертвам Голодомору.

Луганськ 26 листопада:

8:00 — покладання квітів представниками влади спільно з громадськими організаціями та політичними партіями до трьох пам’ятних знаків — жертвам політичних репресій, жертвам голодоморів і пропам’ятного хреста;

10:00 — мітинг-реквієм і заупокійний молебень за убієнними в роки Голодомору-геноциду (проводить «Просвіта» спільно з громадськими та політичними організаціями національно-державницького спрямування);

14:00 — жалобна хода від пам’ятника Т. Шевченкові до пам’ятного знака жертвам голодоморів (проводить обласна філія Асоціації дослідників голодоморів в Україні спільно з громадськими та політичними організаціями національно-державницького спрямування);

16:00 — участь у всеукраїнській акції «Запали свічку».

Луцьк 24 листопада:

12:00 — урок-реквієм «Не згасни, свічко пам’яті» (міська бібліотека-філія № 5);

12:00 — День пам’яті «Факти — події — оцінки» (міська бібліотека-філія №4).

25 листопада:

11:00 — «Історична година до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій» (Волинський краєзнавчий музей);

11:30 — молодіжний флешмоб «1933 рік в одній хвилині» (біля головного корпусу Волинського національного університету ім. Лесі Українки).

26 листопада:

15:00 — хресна хода від Театрального майдану до Хрестовоздвиженської церкви, а потім до Замкової площі, де відбудуться панахида та мітинг, який завершиться хвилиною мовчання та акцією «Запали свічку».

27 листопада:

14:00 — реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів з участю аматорської хорової капели «Посвіт» (Палац культури м. Луцька).

Луганськ 26 листопада:

8:00 — покладання квітів представниками влади спільно з громадськими організаціями та політичними партіями до трьох пам’ятних знаків — жертвам політичних репресій, жертвам голодоморів і пропам’ятного хреста;

10:00 — мітинг-реквієм і заупокійний молебень за убієнними в роки Голодомору-геноциду (проводить «Просвіта» спільно з громадськими та політичними організаціями національно-державницького спрямування);

14:00 — жалобна хода від пам’ятника Т. Шевченкові до пам’ятного знака жертвам голодоморів (проводить обласна філія Асоціації дослідників голодоморів в Україні спільно з громадськими та політичними організаціями національно-державницького спрямування);

16:00 — участь у всеукраїнській акції «Запали свічку».

Львів 26 листопада

15:00 — жалобний молебень біля пам’ятника Т. Шевченку;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання;

16:15 — скорботна хода до станції Підзамче (до каплиці в пам’ять про загиблих біженців зі Східної України в голод 1947 року).

Миколаїв 26 листопада:

12:00 — скорботна хода від Касперовського храму Божої Матері;

13:00 — панахида та вшанування біля Меморіального комплексу жертвам Голодомору-геноциду 1932—1933 років.

Одеса 26 листопада:

14:00 — покладання композицій із колосків та квітів до пам’ятника жертвам голодоморів на Лідерсовському бульварі;

15:30 — збір громадськості на Соборній площі;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання;

16:10 — акція «Запали свічку», викладення Соборній площі хреста із запалених свічок на вшанування пам’яті жертв голодоморів.

Полтава 26 листопада:

10:30 — панахида біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору біля Свято-Покровської церкви УПЦ КП;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання;

16:01 — жалобна хода до Свято-Успенського собору;

16:40 — панахида за невинно убієнними в голодоморах;

Рівне 26 листопада:

15:30 — мітинг-реквієм із літературно-музичною композицією;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку».

Севастополь 26 листопада:

15:30 — жалобні заходи на вшанування пам’яті жертв голодомору 1932—1933 років на майдані Нахімова навпроти Вічного вогню;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку».

Сімферополь 26 листопада:

15:15 — мітинг на вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932—1933 років в Україні біля пам’ятного знаку пам’яті жертв Голодомору;

16:00 — загальнонаціональна Хвилина мовчання;

16:01 — запалення «Незгасимої свічки» та покладання «Колосків пам’яті» і червоних яблук до підніжжя пам’ятного знаку пам’яті жертв голодомору.

Суми 26 листопада:

10:00 — панахида за у Свято-Воскресенському соборі м. Суми;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання, акція «Запали свічку» біля пам’ятника Т. Шевченку;

16:30 — концерт-реквієм в обласній філармонії.

Тернопіль 26 листопада:

16:00 — поминальні заходи на Театральному майдані та скорботна хода до пам’ятного знаку жертвам Голодомору.

Ужгород 26 листопада:

15:00 — мітинг-реквієм біля пам’ятника репресованим у сквері на роздоріжжі вулиць Довженка та Ракоці;

15:15 — панахида;

15:30 — рух жалобної колони до пам’ятника президенту Карпатської України Августину Волошину (покладання свічок);

15:40 — жалобні заходи на Театральній площі з участю представників міської влади;

16:30 — вимощення свічками по вулиці Корзо напису «Голод 32—33»;

18:00 — показ фільму «Голод-33» у кінотеатрі «Ювентус».

Харків 26 листопада:

10:00 — покладання вінків, квітів, горщиків із пшеницею і запалення свічок у пам’ять загиблих від голоду на Меморіальному комплексі жертвам Голодомору 1932—1933 років на Харківщині, с. Черкаська Лозова;

12:30 — жалобна хресна хода;

13:30 — панахида і мітинг-реквієм, покладання квітів, запалення свічок біля Хреста пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій;

15:00 — хода від Хреста пам’яті до площі Свободи;

16:00 — участь харків’ян у загальнонаціональній хвилині мовчання та всеукраїнській акції «Запали свічку» на площі Свободи.

Херсон 24 листопада — круглий стіл у ХОДТРК «Скіфія», присвячений темі голодоморів.

26 листопада:

13:00 — пам’ятний захід у Великій залі музичного училища з участю колективів музичного училища та училища культури, з експозицією тематичних матеріалів із держархіву в Херсонській області;

14:45 — піша хода від площі Свободи до пам’ятника жертвам тоталітарного режиму та голодоморів;

15:30 — мітинг біля пам’ятника з участю адміністрації та громадськості;

16:00 — хвилина мовчання.

Відбуваються також заходи в навчальних закладах області із вшанування

жертв Голодомору.

Чернівці 18 листопада — 4 грудня — документальна фотовиставка про Голодомор в Україні в будинку «Юність Буковини».

21 листопада — радіопередача про Голодомор в Україні з участю членів громадського комітету.

24 листопада:

13:30 — перегляд фільму «Живі», факультет історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ;

18:15 — телепередача про Голодомор в Україні за участю членів громадського комітету.

26 листопада:

9:0 — поминальні молебні в церквах області;

12:00 — жалобний мітинг;

15:30 — молодіжна акція «Пам’ятаймо! Запали свічку» (флешмоби на перехрестях головних вулиць м. Чернівці).

Чернігів 26 листопада:

15:30 — мітинг-реквієм біля П’ятницької церкви з участю УПЦ Київського патріархату, громадськості та представників влади;

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання;

16:01 — хода зі свічками до Катерининської церкви, викладення хреста зі свічок.