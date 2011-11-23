Губернатор збирається відучити чиновників «футболити» людей

Голова Київської міської державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК обіцяє примусити службовців на місцях вислуховувати людей та допомагати їм.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КОДА, про це голова Київської облдержадміністрації заявив на зборах з працівниками райдержадміністрацій та головами сільських рад Києво-Святошинського району, представляючи нового голову Києво-Святошинської районної адміністрації.

Зокрема, А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що будь-яка реформа буде провальною, якщо її не підтримуватимуть на місцях, і завдання місцевих адміністрацій - налагодити діалог між владою та громадянами. При цьому губернатор зауважив, що, не зважаючи на високі соціально-економічні показники Києво-Святошинського району, майже 50% звернень громадян і скарг надходило саме звідти.

«Представник влади повинен допомагати людям, а не «футболити» їх від чиновника до чиновника. Заставлю кожного службовця приймати, вислуховувати та допомагати людям, на податки яких ми працюємо. Сьогодні у мене практика – прийшла повторно людина на прийом – викликаю голову адміністрації, голову сільської ради і разом приймаємо рішення. Ті, хто пройшов через такі «запрошення» три – чотири рази, вже навчилися вирішувати питання на місцях», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

*** Як повідомлялося раніше, відповідно до подання голови Київської обласної державної адміністрації указами Президента України зі своїх посад було звільнено та призначено нових керівників Бориспільської, Згурівської, Києво-Святошинської, Макарівської, Баришівської, Бородянської, Рокитнянської районних адміністрацій.