В Херсоні передумали грати у КВК в День пам'яті жертв Голодомору

У День пам`яті жертв Голодомору в Херсоні не буде півфінальної гри КВК.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління сім`ї, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації Олег КРАВЕЦЬ, після переговорів з організаторами півфінальної гри у Херсонській відкритій лізі КВК було вирішено перенести зустріч із суботи, 26 листопада, на неділю, 27 листопада.

"Ми домовилися. Ніхто в День пам`яті жертв Голодомору в Херсоні грати у КВК не буде", – сказав О.КРАВЕЦЬ.

При цьому чиновник ОДА зазначив, що час проведення заходу не зміниться, і куплені на КВК квитки будуть дійсними.

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні на День пам`яті жертв Голодомору, 26 листопада, був запланований півфінал регіональної ліги КВК, у місті розклеєні відповідні афіші.

Раніше, коментуючи ситуацію з проведенням гри у День пам`яті жертв Голодомору, О.КРАВЕЦЬ заявляв, що скасувати півфінал КВК неможливо, оскільки в іграх беруть участь команди з інших міст, і вже вирішене питання з їхнім приїздом і поселенням. Також, за його словами, цей півфінал КВН проводиться в рамках виконання обласної програми "Молодь Херсона" і фінансується з обласного бюджету.

Радник Президента України, керівник головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявила, що вважає образою пам`яті жертв Голодомору проведення у Херсоні 26 листопада КВНу.

Довідка. Відповідно до Указу Президента України від 26.11.1998 р. в Україну щорічно 26 листопада відзначається День пам`яті жертв Голодомору. У цей день, відповідно до кількох указів Президента і відповідного Закону України, обмежуються масові розважальні заходи, вносяться зміни до розкладу мовлення каналів і радіостанцій, а окремі розважальні телеканали навіть припиняють мовлення.