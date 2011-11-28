Королевська про чорні дні й "залізну леді"

Народний депутат України, голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталя КОРОЛЕВСЬКА переконана, що «чорні дні» для екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО стануть злітною смугою для її нових звершень.

На цьому вона наголосила під час мітингу під стінами Лук'янівського СІЗО в неділю, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

«Я вірю, що чорні дні для Юлії ТИМОШЕНКО стануть злітною смугою для нових звершень. Сьогодні весь світ знає, що ТИМОШЕНКО – політв'язень. За що її засудили? За договори на поставку газу. Її засудили за те, що два роки тому українці зустрічали Новий рік у теплі. Її засудили за те, що не замерзла Європа», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні, під стінами СІЗО ми зібралися для того, щоб наш лідер Юлія ТИМОШЕНКО знала, що ми з нею, ми її підтримуємо і зробимо все, щоб свій наступний день народження вона відзначала в колі своїх рідних та близьких», - зазначила політик.

«Чи стане влада сильніша від того, що запроторили за грати цю тендітну жінку? Чи забезпечить це сьогоднішній владі перемогу на виборах? Ні! Народ не обдуриш», – переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона разом зі своїм колегою за фракцією, головою ВГО «Батьківщина молода» Євгеном СУСЛОВИМ намалювали на стіні біля центрального входу в СІЗО червоне серце з написом «З Днем народження, Юлю!». Н.КОРОЛЕВСЬКА також принесла Ю.ТИМОШЕНКО багато подарунків від людей з усіх регіонів України.

«Сьогодні наш Майдан тут, під Лук'янівським СІЗО. Наш обов'язок: звільнити Юлю! Юля – наш лідер, наша надія і надія всієї України », – наголосила народний депутат.

«Юля – тендітна жінка, але залізна леді. Впевнена, вона витримає і вийде ще сильнішою. Знаю, вона переможе», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За ініціативи Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ та Є.СУСЛОВА зі зворотного боку СІЗО, куди виходять вікна камери Ю.ТИМОШЕНКО, пролунав салют на честь її дня народження.