Конопльова у Донецьку затоптали?

Загибель шахтаря-інваліда Геннадія Конопльова у Донецьку має бути негайно розслідувана прокуратурою. Про це йдеться в депутатському зверненні до Генеральної прокуратури народного депутата України (фракція БЮТ-Батьківщина), голови парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

У своєму зверненні на ім`я Віктора ПШОНКИ депутат вимагає ретельно та в найкоротші терміни розслідувати всі обставини інциденту 27 листопада з демонтажем намету в Донецьку, в результаті чого загинув шахтар-інвалід Г.Конопльов – учасник голодування, оголошеного чорнобильцями. «Це не припустимо, коли акції протесту проти влади призводять до загибелі людей. Винні мають отримати заслужене покарання», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У своєму зверненні вона вимагає встановити: «чи були перевищені повноваження співробітниками міліції та інших державних служб під час демонтажу намету в таборі чорнобильців», в результаті чиїхось дій або бездіяльності настала смерть Г.Конопльова, чи була йому вчасно надана медична допомога».

У зверненні говориться, що оперативні дані, опубліковані в ЗМІ, мають суперечливий характер. За словами джерел, співробітники міліції за участю невідомих у цивільному штурмували містечко та завалили армійський намет, наданий мітингувальникам МНС області. Коли повалили намет, в ньому задимився генератор. Люди опинилися під заваленим наметом, та Г.Конопльова затоптали.

Донецька обласна організація партії «Батьківщина» заявила, що за інформацією чорнобильців, зараз міліціонери намагаються сфальсифікувати висновок медичної експертизи про причини смерті Г.Конопльова. «Вони прагнуть зробити з нього бомжа, який просто помер від серцевої недостатності в наметовому містечку», – йдеться в їхній заяві.

У той же час, міліція заявляє про свою непричетність до інциденту. За словами її речника, демонтаж проводив МНС. І жодних серйозних зіткнень між правоохоронцями та учасниками акції не спостерігалося.

«Один із громадян, який знаходився біля намету, звернувся до швидкої допомоги і та за 10 хвилин помер. Жодного протистояння меду міліцією та чорнобильцями не було. Міліція просто організувала живий коридор, щоб випустити швидку допомогу, яку не випускали чорнобильці», – заявив представник МВС в області.

У своєму зверненні до ГПУ Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила впевненість, що об`єктивне розслідування обставин смерті Г.Конопльова, проведене в найкоротші терміни, допоможе зняти напруженість, що виникла у суспільстві. «За умови, що покарані будуть дійсно винні, а не «стрілочники», – зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

Сьогодні прес-служба МНС повідомила, що 70-річний Г.Конопльов, який помер в Донецьку під час демонтажу намету голодуючих чорнобильців, був хворий на ішемічну хворобу серця. «70-річний мешканець Родинського Геннадій Іванович Конопльов 26 листопада звертався о 12.30 по допомогу до медиків, які чергували біля управління Пенсійного фонду, з приводу болю в грудях, про що було зроблено відповідний запис у журналі. Чоловікові поставили діагноз «ішемічна хвороба серця з ознаками стенокардії» і запропонували госпіталізацію. Від госпіталізації літня людина відмовилася», - сказано у повідомленні МНС.