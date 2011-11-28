Донецька ОДА підставила МНС?

Прес-служба Донецької обладміністрації у коментарі про вчорашні події у Донецьку посилається на неіснуюче повідомлення прес-служби Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 27 листопада на офіційному сайті Донецької ОДА з’явилося повідомлення про події біля будівлі управління Пенсійного фонду, де відбувалась акція протесту чорнобильців. Інформаційне повідомлення починається з посиланням на прес-службу Міністерства надзвичайних ситуацій.

Натомість, такої інформації на офіційному веб-ресурсі міністерства немає і ніколи не було. За коментарем до керівника прес-служби МНС співробітники Донецької ОДА не зверталися.

Прес-служба МНС розцінює такі дії як свідоме фальшування інформації та намагання ввести в обману представників ЗМІ, і вимагає невідкладно зняти посилання на неіснуюче повідомлення МНС.

Як повідомляв УНІАН, на сайті Донецької облдержадміністрації з посиланням на прес-службу МНС України вчора було оприлюдненне повідомлення про демонтаж намету, в якому біля управління ПФУ голодують чорнобильці.

Згідно з повідомленням, у неділю, 27 листопада, о 18.30 до будівлі Управління Пенсійного фонду в Донецькій області прибули співробітники МНС, щоб демонтувати намет, згідно з постановою виконавчої служби. Намет був демонтований протягом 12 хвилин і відвезений до місця постійної дислокації. Співробітники міліції забезпечували правопорядок.

О 19.10 до лікарів звернулися пікетувальники з проханням надати медичну допомогу одному з учасників акції. В автомобілі швидкої допомоги, що чергував біля управління Пенсійного фонду, 70-річному чоловікові стали надавати допомогу.

В цей час пікетувальники оточили автомобіль швидкої допомоги та не давали йому виїхати з місця, де проводився пікет. Співробітникам міліції довелося організувати так званий «живий коридор», аби забезпечити транспортування людини. На жаль, в машині швидкої допомоги чоловік помер.

«70-річний мешканець Родинського Геннадій Іванович Конопльов 26 листопада звертався о 12.30 по допомогу до медиків, які чергували біля управління Пенсійного фонду, з приводу болю в грудях, про що було зроблено відповідний запис у журналі. Чоловікові поставили діагноз «ішемічна хвороба серця з ознаками стенокардії» і запропонували госпіталізацію. Від госпіталізації літня людина відмовилася», - сказано у повідомленні.