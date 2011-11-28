У Донецьку чорнобильці спалили куртку з написом «Янукович – наш Президент»

У Донецьку чорнобильці, які беруть участь у голодуванні біля будівлі обласного Управління Пенсійного фонду, спалили на багатті агітаційну куртку із символікою Партії регіонів і написом «Янукович – наш Президент».

Про це УНІАН повідомив представник ініціативної групи голодуючих Володимир СУМАРУКОВ.

За його словами, ввечері 27 листопада на місці знесеного намету ті, хто беруть участь у голодуванні розвели багаття, щоб грітися вночі. Чорнобильці кинули в багаття не лише дрова, але й синю куртку із символікою Партії регіонів. Такі куртки широко розповсюджувалися в Донбасі у період кампанії із виборів Президента України в 2004 році.

«Цю куртку хтось із учасників акції приніс, коли ми починали голодування...», - сказав В.СУМАРУКОВ.