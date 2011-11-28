У Кличка заявляють, що події у Донецьку є підставою для розпуску уряду

Партія «УДАР Віталія Кличка» вимагає притягти до відповідальності керівників силових відомств, які допустили розгром наметового містечка чорнобильців у Донецьку та поставити питання про розпуск діючого уряду, соціальна політика якого провокує протестні настрої в суспільстві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

«Партія «УДАР» вимагає негайно відправити у відставку керівництво Донецької ОДА, голів МВС та МНС у Донецьку та Донецькій області, які разом допустили кровопролиття під стінами обладміністрації. Ми також вимагаємо покарати керівників МВС, які перетворили міністерство на репресивну структуру, що тренується жорстоко подавлювати мирні зібрання громадян», – йдеться у заяві партії.

На думку представників партії, ситуація в Донецьку демонструє те, наскільки великою сьогодні є прірва між владою та суспільством. «Ми бачимо, як швидко у суспільстві піднімається градус агресії. Примітно, що акції протесту сьогодні відбулися у регіоні, населення якого найбільше підтримує провладну партію. Нинішня влада мала б задуматися над тим, наскільки провальною є її соціальна політика. Події у Донецьку можуть бути приводом для відставки уряду АЗАРОВА», – заявляють у партії «УДАР».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 листопада, в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Г.Конопльова.