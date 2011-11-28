Геращенко відмовилась від дорогого ноутбука

Народний депутат з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ірина ГЕРАЩЕНКО вважає аморальним в умовах економічної кризи закуповувати для депутатів найдорожчі комп`ютери і закликає Верховну Раду "навчитися заощаджувати в умовах кризи".

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.ГЕРАЩЕНКО.

"З подивом прочитала сьогодні інформацію, що ВР закупила для депутатів дорогі ноутбуки. Можна тільки вітати відмову від паперового документообігу, бо щороку парламент витрачає тонни паперу і грошей на нього. І вже давно варто було подумати і про економіку, і про екологію. Але сьогодні у більшості колег-депутатів є ноутбуки, є планшети, і ми спокійно можемо працювати на них, отримавши спеціальний код доступу до документів, заощадивши на покупці нових комп`ютерів. Ці гроші краще б спрямувати на соціальні програми для людей", - вважає І.ГЕРАЩЕНКО.

"В усьому світі влада затягує пасок на собі, заощаджує на своїх зарплатах і витратах на утримання органів влади, а в нас, як навмисне, продовжують злити людей, закуповуючи невиправдано дороге обладнання", - додала вона.

І.ГЕРАЩЕНКО має намір офіційно звернутися до керівництва Верховної Ради з пропозицією відмовитися від закупівлі дорогих комп’ютерів.

"Думаю, більшість депутатів мають ноутбуки і працюватимуть на своїх, нехай нам завантажать необхідні програми, це значно дешевше, аніж купувати нову техніку. А якщо комусь із колег потрібно комп`ютер для роботи, то варто зупинитися на недорогих робочих моделях. Не треба злити людей", - наголосила вона.

"Я відмовляюся від будь-якого ноутбука і закликаю колег зробити те саме", - підсумувала І.ГЕРАЩЕНКО.

Сьогодні ЗМІ з посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомили, що Управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендерів уклало низку угод на придбання товарів та послуг на загальну суму 8,61 млн. грн.

Зокрема, ТОВ "КПІ-Сервіс" обрано постачальником 485 ноутбуків на загальну суму 5,49 млн. грн. Кожен комп’ютер вартістю 11,3 тис грн. має встановлену пам’ять не менш як 4 Гб і діагональ монітора 23 дюйми.