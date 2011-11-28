Регіонал просить не політизувати смерть у Донецьку

Народний депутат України від Партії регіонів Владислав ЗАБАРСЬКИЙ вважає, що політичні сили намагаються політизувати події в Донецьку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

В.ЗАБАРСЬКИЙ, говорячи про смерть шахтаря Геннадія Конопльова, закликав представників усіх політичних сил утриматися від коментарів подій у Донецьку, «перекручування фактів і маніпулювання громадською думкою».

За його словами, «перш за все, необхідно визнати, що відбулася трагедія – смерть людини». «Події в Донецьку ставлять перед владою дуже непросте питання, відповідь на яке ускладнюється тим, що певні політичні сили намагаються політизувати подію», – додав він.

В.ЗАБАРСЬКИЙ підкреслив, що «політизування смерті – неприпустиме».

Він назвав «безумовно законним і обгрунтованим» рішення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який доручив Генпрокуратурі вивчити обставини смерті Г.Конопльова.

При цьому парламентарій закликав усі політичні сили утриматися від коментарів до завершення перевірки, яку проведе Генеральна прокуратура.

«Від себе й від Партії регіонів висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким померлого», – сказав В.ЗАБАРСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

В.ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Г.Конопльова.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ переконаний, що акція чорнобильців – це політичний проект із дестабілізації ситуації в регіоні.