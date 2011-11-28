Янукович створив ряд національних комісій

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Також В.ЯНУКОВИЧ затвердив Положення про цю Національну комісію, передбачивши граничну чисельність працівників комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у кількості 375 штатних одиниць.

Водночас Президент підписав Указ “Про ліквідацію Національної комісії з питань регулювання зв'язку України”.

Крім того, глава держави створив Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ліквідувавши Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг.

В.ЯНУКОВИЧ також затвердив Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яким передбачено граничну чисельність працівників цієї комісії у кількості 293 штатні одиниці. Визначено, що Нацкомфінпослуг є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Крім того, Президент реорганізував Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Зокрема, указом “Про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” ліквідовано відповідну комісію. В той же час іншим указом “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” створено відповідну комісію на виконання Законів України «Про природні монополії» та «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

Затверджено Положення про цю Національну комісію, яким передбачено граничну чисельність працівників цієї комісії у кількості 412 штатних одиниць.