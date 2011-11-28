Донецька ОДА підписала меморандум із чорнобильцями

Донецька обласна державна адміністрація і донецька обласна організація «Союз Чорнобиль Україна» підписали сьогодні Меморандум про співпрацю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької ОДА.

У повідомленні наголошується, що мета двосторонньої угоди - «взаємна співпраця сторін у реалізації заходів щодо всебічного захисту прав та інтересів учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх сімей».

Меморандум підписали від імені влади - голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ і голова Донецької облорганізації «Союз Чорнобиль Україна» Євген СТРУЖКО.

Згідно з підписаним документом Донецька ОДА, зокрема, зобов'язується забезпечувати реалізацію чинного законодавства України у сфері соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (їхніх сімей та сімей померлих), залучати представників громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» до реалізації заходів, спрямованих на соціальний захист ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, надавати допомогу у патріотичному вихованні молоді в традиціях старших поколінь, культурної та духовної спадщини.

У свою чергу представники облорганізації «Союз Чорнобиль Україна», згідно з Меморандумом, зобов'язані і надалі надавати пропозиції щодо захисту прав та інтересів ліквідаторів аварії на ЧАЕС в місцеві органи виконавчої влади області, забезпечувати своєчасний розгляд скарг, заяв та пропозицій, що надходять від учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Також вони зобов'язані вносити до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування пропозиції щодо проектів програм соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Подальшим кроком у співпраці Донецької ОДА і «Союзу Чорнобиль Україна» буде розробка конкретної програми взаємодії, винесення її на розгляд сесії обласної ради з метою отримання фінансування під цю програму. Про це під час підписання заявив А.ШИШАЦЬКИЙ, йдеться у повідомленні прес-служби ОДА.

У свою чергу, член ініціативної групи голодуючих чорнобильців, голова Донецької облорганізації інвалідів-чорнобильців «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ зазначив, що Є.СТРУЖКО не є виразником позиції усіх чорнобильців, їхніх сподівань, їхньої незгоди із беззаконням з боку влади, яка «вкрала пенсійні гроші в інвалідів-чорнобильців», і назвав останнього зрадником інтересів ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.