Політолог: якщо Тимошенко залишиться у в'язниці, це об'єднає опозицію

На сьогодні політична опозиція має більше суперечностей, ніж перспектив.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА.

За його словами, першою проблемою є відсутність ідеологічно однорідної політичної опозиції. “Опозиція представлена як зліва, так і справа. Досить важко уявити координацію дій опозиційних сил, не говорячи вже про об`єднання”, - сказав він.

В.БАЛА додав, що проблемою також є відсутність єдиного політичного лідера. “Можливо, коли ухвалить рішення Апеляційний суд і всі зрозуміють, що ТИМОШЕНКО не збираються випускати на волю, тоді ймовірність того, що, можливо, ТИМОШЕНКО стане таким об`єднавчим лідером, достатньо велика”, - додав він. В.БАЛА зауважив, що таким чином Ю.ТИМОШЕНКО може стати своєрідним “політичним гуру”.

Наступною проблемою, додав він, є розпорошеність опозиції як за ідеологічною ознакою, так і за організаційною. Крім того, наголосив В.БАЛА, опозиція неоднорідна у своєму ставленні до влади, оскільки є більш лояльні політичні сили, а є радикально налаштовані.

Він також висловив думку, що опозиції нині потрібно говорити не про складання єдиного списку мажоритарників, а провести в регіонах праймеріз, аби визначити реальну підтримку того чи іншого кандидата. “Існує також регіональна та галузева, кар`єрна неоднорідність ключових фігур опозиційного табору. Це зумовлює ускладнене взаєморозуміння, різне, часто взаємовиключне бачення стратегії та тактики опозиційної діяльності”, - додав він.

Крім того, зазначив В.БАЛА, сьогодні є конфлікт цілей та задач опозиційних лідерів. “Загальний табір опозиції має серйозні розбіжності. Тому достатньо важко опозиційним силам буде сформувати в наступному парламенті більшість”, - додав він.

Зі свого боку заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ зауважив, що проблема українських політичних партій полягає в тому, що це партії вождиського типу. Він зауважив, що всі приходи опозиції до влади практично нічим не завершилися. “Завжди залишалася схема, за якою ідеологія завжди ставилася на друге місце, а часто і взагалі приходили без ідеології, просто з бажанням зайняти місце”, - сказав він. За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО це стосується як партій, що належать до нинішньої опозиції, так і партій, що нині є при владі, але свого часу також перебували в опозиції. “Ніхто не хоче іти на суспільний діалог. Всі вірять, що вони прийшли до влади назавжди”, - сказав він.