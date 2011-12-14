Турчинов вважає слова Гриценка аморальними

Партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка пішла на поводу у адміністрації президента.

Про це заявив перший заступник глави партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу, коментуючи заяву Гриценка про те, що справжньої опозиції в Україні немає.

"Слова Гриценка я вважаю просто аморальними. Людина пішла за сценарієм Банкової. Бачите, консолідується якраз із радником Януковича", - зазначив політик.

При цьому Турчинов заявив, що "нажаль, дійсно є замовлення сьогодні від влади на розкол опозиції".

"Крім Гриценка, всі політичні партії, які входять в Комітет опору диктатурі не пішли на поводу у адміністрації президента, не пішли на поводу у Януковича, а продовжують перебувати разом. Продовжують реальну боротьбу", - запевнив він.

Як відомо, партія "Громадянська позиція" вийшла зі складу Комітету опору диктатурі, який об’єднує дев`ять опозиційних партій.

Партія веде переговори про спільну участь у виборах до Верховної Ради з партією "УДАР Віталія Кличка".

Українська правда