Прихильники Тимошенко намагалися прорватися до суду

Прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, які проводять мітинг біля будівлі Апеляційного суду Києва, намагалися прорватися на територію суду.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу розхитували паркан, який огороджує територію суду. Однак їм завадили працівники «Беркуту», які перебувають як на території, так і за територією будівлі. В натовпі виникла невелика сутичка між прихильниками Ю.ТИМОШЕНКО та працівниками правоохоронних органів.

В той же час представник столичного главку МВС Володимир ДМИТРЕНКО закликав учасників мітингу не створювати штучний ажіотаж та не вдаватися до якихось силових дій.

Наразі під стінами Апеляційного суду, де розглядатиметься по суті скарга екс-прем’єр-міністра на вирок у «газовій справі», знаходиться не більше 500 осіб.