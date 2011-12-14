Адвокат вдови Гонгадзе оскаржить рішення суду щодо Кучми

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявляє, що рішення суду, яким скасовано постанову про порушення кримінальної справи щодо колишнього Президента Леоніда КУЧМИ, буде оскаржено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам сьогодні після завершення судового засідання.

«Звичайно, рішення буде оскаржено в апеляційній інстанції, і так само в касаційній, тому що довіри до Апеляційного суду так само немає», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Коментуючи розгляд скарги адвокатів Л.КУЧМИ у суді, В.ТЕЛИЧЕНКО зауважила, що «в цьому судовому засіданні суддя повинна була оцінювати лише дії слідчого, а не давати оцінку діям МЕЛЬНИЧЕНКА і зібраним доказам, оскільки така оцінка надається судом лише при розгляді справи по суті».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).

Щодо Л.КУЧМИ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

Сьогодні, 14 грудня, Печерський райсуд визнав, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов підстав, які б вказували на причетність Л.КУЧМИ до скоєння тяжкого злочину.