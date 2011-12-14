Візит Януковича до Харкова скасували через туман

Лікарню відкриє Добкін

Сьогоднішню робочу поїздку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Харківської області скасовано. Як повідомили кореспонденту УНІАН співробітники СБУ, які забезпечують візит Президента України, у зв’язку зі складними погодними умовами (туман) аеропорт Харкова не приймає літаків. Планується, що відкриють терапевтичне відділення Мерефянської центральної районної лікарні голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН та керівництво Міністерства охорони здоров’я України.

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