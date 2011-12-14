Польщу не цікавить Євразійський союз

Польща не розглядає можливості участі в Євразійському союзі Росії, Казахстану і Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ сьогодні у Москві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Мені б хотілося, щоб усі питання на прес-конференції були простими, як це. Ні, не розглядає», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ, відповідаючи на питання, чи розглядає Варшава можливість участі в Євразійському союзі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що Євразійський економічний союз може бути створений до 2015 року.

«Євразійський союз – це справа майбутнього. Спочатку ми говорили про Митний союз, зараз говоримо про те, що з 1 січня наступного року повинні запрацювати механізми ЄЕП, і це набагато глибший ступінь інтеграції», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, у ході формування ЄЕП доведеться ухвалювати велику кількість нормативних актів і вносити зміни до національних законодавств.

«І тільки потім, десь на рубежі 2015 року, ми можемо підійти, якщо так само енергійно діятимемо, як дотепер, до ідеї створення Євразійського союзу», - сказав В.ПУТІН.