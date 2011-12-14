Добкін відкрив лікарню, яку будували 23 роки

Страхова медицина є неодмінним складником проведення повноцінної реформи системи охорони здоров’я в України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час урочистої церемонії відкриття терапевтичного відділення Мерефянської центральної районної лікарні у селищі Липці заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Без появи у країні страхової медицини провести повноцінну реформу сфери охорони здоров’я буде дуже складно», - переконаний губернатор.

М.ДОБКІН зауважив, що до запровадження страхової медицини держава повинна модернізувати існуючу систему охорони здоров’я, «щоб люди, які не зможуть у майбутньому користуватися платною медициною, могли отримати максимально гарантовану допомогу від держави».

М.ДОБКІН від імені Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вручив завідувачу Липцівського терапевтичного відділення Мерефянської ЦРЛ Світлані ПЕРЕСАДІ сертифікат, ключі і технічний паспорт від нового автомобіля швидкої допомоги.

Довідка УНІАН. Липцівське терапевтичне відділення Мерефянської центральної районної лікарні надає медичну допомогу жителям ряду населених пунктів Харківського району. Лікарня обслуговує більше 14 тисяч осіб. Старі приміщення колишньої дільничної лікарні були побудовані у 1900 році і у 1988 році були визначені як аварійні, тому було розпочато будівництво терапевтичного корпусу на 40 ліжок цілодобового перебування та 20 ліжок денного стаціонару. Загальна вартість будівництва терапевтичного корпусу становила 22,45 млн. грн., на оснащення Липцівської дільничної лікарні було витрачено 4,75 млн. грн.