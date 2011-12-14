МОЗ: Тимошенко знову відмовилась від огляду

У середу екс-прем`єр Юлія Тимошенко відмовилась від медичного обстеження спеціалістами Міністерства охорони здоров`я.

Про це повідомляє офіційний сайт МОЗ.

"14 грудня відповідно до листа Державної пенітенціарної служби з метою обстеження стану здоров`я Тимошенко та вивчення умов медико-санітарного забезпечення у Київському слідчому ізоляторі о 15.00 вдруге за добу до СІЗО прибула медична комісія", - зазначається в повідомленні.

До складу комісії входили фахівці МОЗ України, а також представники Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

"Тимошенко від запропонованого медичного обстеження відмовилась", - заявили в МОЗ.

Одночасно, членом комісії - фахівцем Державної санітарно-епідеміологічної служби України було констатовано "належні санітарно-побутові умови в палаті", де наразі перебуває Тимошенко.

"13 грудня 2011 року комісія МОЗ в черговий раз прибула до Київського СІЗО для медичного огляду Тимошенко, однак Тимошенко від запропонованого огляду знову відмовилась. Членами комісії було складено відповідний акт", - зазначили у відомстві.

Загалом за період перебування Тимошенко в Київському СІЗО у зв`язку зі скаргами Тимошенко на стан здоров`я до неї було організовано 29 виїздів за участю висококваліфікованих фахівців МОЗ, з них 18 разів Тимошенко відмовилась від проходження медичного огляду та обстеження.

"Згідно з попередніми висновками комісій МОЗ, зокрема під час оглядів, проведених у грудні, підстав для хірургічного лікування Тимошенко за межами СІЗО не встановлено, протипоказань для слідчих дій або участі у судових засіданнях не виявлено", - заявили в МОЗ.

"Рішення комісій були прийняті колегіально, протоколи підписані всіма членами комісії. Інформація, щодо відмови лікарів підписувати протокол, а також про винесення лікарями МОЗ, київського СІЗО та ДПтС України висновку про неможливість участі Тимошенко в слідчих діях чи судовому процесі є недостовірною", - запевнили в міністерстві.

Українська правда