Суд над Іващенком взяв перерву до понеділка

Печерський районний cуд Києва вчергове відмовив колишньому т.в.о. міністра оборони Валерію ІВАЩЕНКУ у звільненні з-під варти для лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за клопотанням В.ІВАЩЕНКА та його адвокатів оголосив наприкінці сьогоднішнього судового засідання головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК, який не знайшов підстав для задоволення клопотання.

Перед тим, як суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим клопотанням, В.ІВАЩЕНКО зазначив, що в умовах СІЗО впродовж 4 місяців після загострення хвороби хребта йому фактично не надається лікування, яке рекомендовано лікарями виключно за межами слідчого ізолятора.

При цьому В.ІВАЩЕНКО зазначив, що саме керівництво СІЗО підтверджує відсутність у закладі необхідних умов для проведення призначених відповідних маніпуляцій.

«В разі зміни мені запобіжного заходу це буде єдина можливість лікування, в разі відмови це означатиме, що мені фактично заборонили лікуватися», - зазначив В.ІВАЩЕНКО, наголосивши при цьому, що йому, як офіцеру, чоловіку, вкрай незручно просити про це, оскільки, на його переконання, це принижує його честь і гідність, але він змушений йти на такий крок.

У свою чергу представники прокуратури вчергове висловилися проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що, на їх переконання, підстав для зміни запобіжного заходу немає.

Озвучивши рішення за заявленим клопотанням, суд оголосив про перерву в судовому засіданні до 15.30 19 грудня.

Коментуючи це рішення суду, адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО сказав журналістам: «Хотів би нагадати суду виголошену вчора Президентом України, як гарантом Конституції прав і свобод людини, вимогу до суддів: «в Україні має працювати справедливий, чесний суд, що діє за законом і захищає права кожного громадянина». Кожного - це означає і громадянина України Валерія ІВАЩЕНКА та його права, і у першу чергу право на повагу до гідності, охорону здоров’я, медичну допомогу».

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – взяття під варту.