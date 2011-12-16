Наливайченко пропонує Яценюку очолити список опозиції

Опозиція має сформувати на парламентських виборах єдиний список, який повинен очолити найрейтинговіший опозиційний політик.

Таке переконання в інтерв’ю газеті «День» висловив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він звернувся до лідера партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА: «Ви - найрейтинговіший опозиційний політик, очольте єдиний список опозиції. Між нашими партіями, якщо покласти поруч програми, немає різниці. Якщо ми, опозиція, - не партії шахраїв і ляльок на мотузках, ми повинні тут і зараз представити єдиний список».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО критично відгукнувся про наміри представників КОДу йти на вибори трьома колонами. «Колонами ходять в колоніях і на демонстраціях у Північній Кореї. Й український КОД говорить про колони. Нісенітниця!», - заявив він.

На переконання В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «метушня навколо списків і округів» - це серйозний тест для опозиції. Він вважає, що прийнятий закон про вибори - це змова і зрада виборця.

«Ті «тушки» й інші, які проголосували за цей закон, віддали ключі від нового парламенту нинішній владі. Більше того, багатьом народним депутатам у трудових книжках у графі «місце роботи» треба позаписувати «Кабінет Андрія Клюєва». Там вони насправді працюють. А парламентаризм зруйновано. Судочинство абсолютно залежне від грошей і «червоних олігархів». Соціальні виплати комуністами і Партією регіонів з пенсіонерів, чорнобильців, бюджетників знято. Що далі? Це наслідки «тушкування» та різних ігор у кабінеті віце-прем’єра», - наголосив голова політради «Нашої України».

Водночас він закликав залишити позаду старі чвари і об’єднатися заради майбутнього. «Думаємо про завтрашній день. Формула українського успіху проста. Потрібна політична воля. Об’єднались. Позакривали всі зайві політичні проекти. Склали прозорий і відкритий список. Вистачить розуму й розуміння, що це наш єдиний шанс зберегти політичне майбутнє, — добре, не вистачить — туди нам і дорога», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, опозиція має оновитися і дати людям можливість обрати до парламенту нові обличчя. «Ми, нові політики, вимагаємо повикидати всі ці старі скелети з шафи. Ця шафа не наша. Її будував КУЧМА, її будували після КУЧМИ, і зараз її набивають новими скелетами. Ці скелети виснуть мертвим вантажем на всьому живому, що є в українському суспільстві. Чи готові наші партнери відмовитися від цих скелетів? Важко сказати. Це вибір кожного. Особисто мені набридло «танцювати» зі скелетами», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Для змін у державі, за його словами , опозиціонерам потрібні нові обличчя, здатність до об’єднання та чесність: «В цих принципах, до речі, питання виживання КОДу й опозиції як такої. Не кабінетної (не хочу повторювати, в яких кабінетах вона засідає і звідки отримує фінансування), а тієї, яка сьогодні потрібна людям. Так, ця опозиція змушена жити бідно, тому що вона не бере грошей у влади, ні тим більше у олігархів. Але ця опозиція має політичну перспективу. Вона здатна повести Україну не до євразійської діри і не до казарм, які будують неосталіністи для наших дітей... Ми не будемо так жити. Тому мусимо об’єднатися».