Польща говоритиме не тільки з Януковичем, а й з опозицією

01:50, 22 грудня 2011
Політика
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В офісі "Батьківщини" пролунав дзвінок

Заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем‘єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ висловив подяку міністру закордонних справ Польщі Радославу СІКОРСЬКОМУ за позицію Польщі у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО і за підтримку європейської інтеграції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це йшлося під час телефонної розмови.

«У ці складні часи українському народові та Юлії ТИМОШЕНКО потрібні такі щирі друзі», - підкреслив Г.НЕМИРЯ.

У свою чергу Р.СІКОРСЬКИЙ наголосив на важливості дотримання чинною українською владою принципу верховенства права та підкреслив, що "парафування і ратифікація Угоди про асоціацію залежатимуть від оцінки стану української демократії".

Він також зауважив, що "польська влада вестиме діалог як із українською владою, так і з представниками опозиції та громадянського суспільства".

За даними «Батьківщини», розмова відбулася за ініціативи польської сторони. Про неї також повідомляє МЗС Польщі на своєму офіційному сайті.

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