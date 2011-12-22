Розгляд скарги Тимошенко перенесли на завтра

Колегія суддів Апеляційного суду Києва постановила продовжити 23 грудня о 10.00 розгляд скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО після того, як захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО оприлюднив заяву Ю.ТИМОШЕНКО про її відмову від участі у апеляційному розгляді цієї скарги та від подальшого касаційного оскарження будь-якого рішення Апеляційного суду за результатами розгляду її скарги.

«Розгляд скарги переноситься на 23 грудня о 10.00», - повідомила суддя О.СІТАЙЛО.