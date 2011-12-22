Верховна Рада сьогодні «вечерятиме» бюджетом

Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні до завершення розгляду питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 262 із 372 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на вечірньому засіданні заплановано розгляд проекту державного бюджету на 2012 рік у другому читанні.