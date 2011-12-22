Верховна Рада сьогодні «вечерятиме» бюджетом
13:28, 22 грудня 2011Політика
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Працюватимуть до завершення розгляду
Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні до завершення розгляду питань порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 262 із 372 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на вечірньому засіданні заплановано розгляд проекту державного бюджету на 2012 рік у другому читанні.
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