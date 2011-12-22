Кириленка звільнили, щоб підвищити?

Тема розколу в БЮТ – це вигадка, що виникла з подачі влади. Про це в інтерв`ю тижневику Weekly.ua заявив депутат від БЮТ Сергій ПАШИНСЬКИЙ.

Політик стверджує, що зміна керівництва фракції, на підставі якої опоненти почали заявляти про те, що фракція розкололася й у ній зараз сформувалися декілька центрів впливу, відбулася без внутрішньопартійних конфліктів. За словами С.ПАШИНСЬКОГО, Іван КИРИЛЕНКО самостійно склав повноваження. «Я не хочу сьогодні відкривати таємницю, але після нового року його чекає призначення на нову посаду, яка, напевно, навіть вища за статусом, ніж голова фракції», - розповів С.ПАШИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня ц.р. на засіданні парламенту було офіційно оголошено, що народного депутата України Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА обрано головою фракції «БЮТ-Батьківщина» замість І.КИРИЛЕНКА.