Міллер повторив, що новорічних подарунків Україні не буде

Російський газовий монополіст ВАТ "Газпром" не планує підписувати з Україною нові контракти в газовій сфері, можливе підписання додаткової угоди, але це може відбутися тільки після Нового року.

Про це повідомив у четвер журналістам глава російського газового холдингу Олексій МІЛЛЕР, передає РІА “Новости”.

«Я вже казав, що новорічних подарунків не буде. У будь-якому разі, йдеться не про діючі контракти, додаткова угода можлива», - сказав О.МІЛЛЕР.

Нагадаємо, в січні 2009 року «Газпром» і «Нафтогаз» підписали 10-річну угоду, за якою ціна на газ визначається спеціальною формулою, прив`язаною до паливної корзини. Проте після того, як в Україні в березні 2010 року змінилася влада, Київ настійно добивається від Москви перегляду укладеної угоди.

На думку України, формула містить дуже високу базову ставку, а сама угода не передбачає жодних зобов`язань Росії в частині прокачування газу українською територією. Україна, у свою чергу, зобов`язана імпортувати суворо обумовлений обсяг газу, інакше їй загрожують серйозні штрафи.